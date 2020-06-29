شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 2363 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 127118 حالة تعافي؛ فيما تم تسجيل 48 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1599 حالة وفاة.