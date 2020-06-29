شكرا لمتابعة خبر عن هيئة المنافسة تحفظ عدة شكاوى لعدم ثبوت الأدلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الاثنين، حفظ عدد من الشكاوى والقضايا لعدم ثبوت الأدلة على مخالفة المنشآت المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية؛ بناءً على أعمال الاستدلال والتحقيق.

و‏أصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من المنشآت العاملة في قطاعي (المقاولات) و(التوريدات الطبية) بمخالفة (التواطؤ في العطاءات والعروض) المتقدمة لعدد من المشاريع الحكومية.

وفي سياق متصل، ‏اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق في عدد من الإحالات الواردة من وزارة التجارة تزامناً مع عمليات الرقابة على أنشطة إنتاج وبيع أجهزة قياس درجة الحرارة وأسعار الكمامات والمعقمات، ووجه باستكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

ووجه المجلس بتحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن قيام شركتين عاملتين في مجال الكيميائيات بـ(تكوين تكتل احتكاري لفرض اشتراطاتٍ وامتناعٍ عن توريد المواد اللازمة لمنشآت المقاولات).