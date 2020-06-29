شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك تكشف موعد تفعيل شرط موافقة الوكيل عند استيراد المركبات بكميات تجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن موعد تفعيل شرط موافقة الوكيل أو الموزع عند استيراد المركبات بالكميات التجارية من الدول التي لا تسمح بدخول صادرات المركبات من المملكة إلا بموافقة من الوكيل المحلي فيها.

وأوضحت الهيئة، أن الشرط سيتم تفعليه بدءًا من 1 يوليو 2020 م المقبل، أي بعد غد الأربعاء .

يأتي ذلك في إطار تطبيق مبدأ "المعامله بالمثل" -بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية- على واردات المملكة من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيودًا على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها.