شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل العلاوة والتسكين بالنسخة الجديدة للائحة الوظائف التعليمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز التساؤلات حول العلاوة والتسكين ومكافأة نهاية الخدمة في لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة.

وأوضحت طريقة التسكين من السلم السابق إلى السلم الجديد، حيث يتم تسكين المعلم أو المعلمة عند نفاذ اللائحة على نفس الراتب الأقرب لراتبه الحالي بشرط ألا يقل إلى جانب استفادتهم من خبراتهم السابقة في عملية الترقية لرتبة أعلى.

وأكدت أن مكافأة نهاية الخدمة تغيرت، حيث أصبحت في اللائحة الجديدة أعلى من اللائحة السابقة يزيادة تصل إلى 500 ريال عن كل سنة، حيث تصل المكافأة في اللائحة الجديدة إلى 3500 ريال بدلاً عن اللائحة السابقة التى كانت أعلى شريحة تصل إلى 3000 ريال.

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ونفت أن يكون راتب المعلم الممارس يقف عند حد 11 ألف ريال، موضحة أن المعلمين والمعلمات سيستمرون في سلم المعلم الممارس حتى يصلوا إلى آخر درجة في سلم رتبة "المعلم الممارس" والتى تبلغ 21250 ألف ريال.

وذكرت أن العلاوة السنوية تبدأ من 300 ريال، وتصل إلى 640 ريال، حيث تمت زيادة الحد الأعلى مقارنة بسلم رواتب الوظائف التعليمية السابقة.

وأشارت إلى أن المعلم الذى يحمل رخصة مهنية سارية المفعول يحصل على العلاوة السنوية في وقتها وفقا لشروطها، ومن لا يحمل الرخصة أو لم يجددها فأن حصوله على العلاوة السنوية يتوقف إلى حين حصوله على الرخصة.