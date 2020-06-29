شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «العدل» توضح كيفية معرفة مستجدات القضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت وزارة العدل، اليوم الاثنين، مع تساؤل أحد الأشخاص حول معرفة مستجدات قضية أقامها.

وتساءل الشخص، موجهًا استفساره إلى حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر تويتر: " ‏لدي قضية قبل فترة جائحة كورونا ولم تصلني أي رسالة بموعد جديد كيف أعرف مستجدات القضية ؟".

ومن جانبه، أجاب حساب التواصل العدلي: " يمكنك الدخول عبر بوابة ناجز Najiz.sa واختيار (قضاياي) لمعرفة تفاصيل قضيتك".