شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «العدل» توضح كيفية معرفة مستجدات القضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تفاعلت وزارة العدل، اليوم الاثنين، مع تساؤل أحد الأشخاص حول معرفة مستجدات قضية أقامها.
وتساءل الشخص، موجهًا استفساره إلى حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر تويتر: " لدي قضية قبل فترة جائحة كورونا ولم تصلني أي رسالة بموعد جديد كيف أعرف مستجدات القضية ؟".
ومن جانبه، أجاب حساب التواصل العدلي: " يمكنك الدخول عبر بوابة ناجز Najiz.sa واختيار (قضاياي) لمعرفة تفاصيل قضيتك".
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