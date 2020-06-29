8 مصابين في حادث تصادم غرب مدينة الرياض

باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، حادث تصادم في الرقمية غرب مدينة الرياض، نتج عنه ثماني إصابات.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا من مواطن بوجود حادث تصادم مع تعدد إصابات.

وتم توجه أربعة فرق إسعافية لموقع الحادث؛ حيث وصلت أول فرقة خلال 16 دقيقة من تلقي البلاغ، وتبين وجود ثماني إصابات جميعها طفيفة.

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وأشار المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض إلى أنه تم نقل 6 حالات إلى مستشفى الرين العام، فيما تم علاج حالتين في الموقع.

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