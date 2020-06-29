بدعم إيراني.. 1659 اعتداءً حوثيًّا استهدف المدنيين بالمملكة

شملت الصواريخ والطائرات المسيَّرة والزوارق المفخّخة
أوضحت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، 1659 اعتداءً حوثيًّا استهدف المدنيين في السعودية، بدعم إيرانيّ.
ونشرت الخارجية –عبر حسابها بتويتر- إنفوجرافًا بيّنت من خلاله أن الاعتداءات الحوثية على المملكة كانت كالتالي:
318 اعتداء بواسطة صواريخ باليستية، و371 اعتداء بواسطة طائرات دون طيار، و64 اعتداء بواسطة زوارق مفخخة، و153 اعتداء بواسطة ألغام بحرية.
وأشارت وزارة الخارجية، أن الاعتداءات الحوثية هددت حياة المدنيين، واستهدفت الأعيان المدنية، وحاولت الإضرار بالاقتصاد العالمي والمعابر المائية، كما أنها خرقت القانون الدولي الإنساني.
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