بالصور.. «أمانة الطائف» تغلق مسلخ دواجن لمخالفة الاشتراطات الصحية والبلدية

أغلقت أمانة الطائف ممثلة ببلدية الطائف الجديد الفرعية مسلخًا مخالفًا لذبح وسلخ الدواجن تابعًا لحظيرة لتربية الطيور بشمال الطائف.

وأوضحت أمانة الطائف أنه لا يوجد ترخيص بلديّ لمزاولة النشاط بالموقع؛ حيث يتم الذبح والسلخ في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات البلدية، وتفتقر للنظافة، وكانت الفرق الميدانية للفرع البلدي قد رصدت مخالفات تتعلق بعدم مطابقة بيئة التربية والذبح للضوابط المطلوبة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومخالفات صحية أخرى.

وبيّنت الأمانة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بإغلاق الموقع ومصادرة المحتويات، نظرًا لما قد تسببه مثل هذه الأعمال التي تفتقد للاشتراطات البلدية من نقل للعدوى وانتشار الأمراض والأوبئة لا سمح الله.

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وأشارت الأمانة أنها كثّفت خطط الرقابة الصحية على الأنشطة التجارية، والمستودعات والأنشطة كافة المتعلقة بصحة المستهلك بشمال الطائف، كما تتعامل بشكل فوري مع البلاغات الواردة كافة عبر منصات التواصل المختلفة، وأهابت بالأهالي التعاون مع الأمانة في الإبلاغ عن أي ملاحظات مشاهدة حتى يتم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

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