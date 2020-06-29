بالصور.. إزالة تعديات على 5 آلاف متر مربع في «مخطط الحسينية» بمكة

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الضبط الإداري، تعديات على أراضٍ بيضاء بمخطط الحسينية وبمساحة إجمالية بلغت 5000 آلاف متر مربع.

حيث باشرت الآليات أعمال الإزالة بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة وبمتابعة رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبد العزيز بن حمدان الزهراني، وتمت إزالة الإحداثيات العشوائية وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

وأوضح الزهراني بأن التعديات تمثلت في إقامة أحواش وأسوار بطرق غير نظامية، مشيرًا بأن أصحابها لا يملكون مستمسكات شرعية وتم إزالتها إزالةً كلية، مؤكدًا بأن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.

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وأكد الزهراني أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية كافة، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.

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