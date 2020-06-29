يبدأ تطبيقها بعد غد الأربعاء
عددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهم المزايا والمحفزات في لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة، والتي تهدف إلى خلق بيئة تعليمية ذات جودة عالية وطابع تنافسي إيجابي.
ونشرت الوزارة، عبر حسابها بتويتر، إنفوجرافًا، بينت من خلاله مزايا اللائحة التعليمية الجديدة التي يبدأ تطبيقها بعد غد الأربعاء (1 يوليو 2020)، وتشمل:
أولًا: التطوير المهني للمعلمين، ثانيًّا: تحفيز المعلمين المتميزين بترقيات ترتبط بالأداء، ثالثًا: مكافأة مقطوعة لقائد المدرسة والوكيل والمشرف التربوي.
رابعًا: الترقية لا تتطلب وجود وظيفة شاغرة، خامسًا: رتب جديدة مهنية بدلًا من المستويات، سادسًا: التدرج المهني مرتبط بالأداء وليس الحصول على مؤهل أعلى فقط.
وذكرت وزارة الموارد البشرية أنه بعد 40 عامًا من بقاء لائحة الوظائف التعليمية، تأتي خطوة التجديد محفزة ومعززة لخلق بيئة تعليمية ذات جودة مرتفعة.
اقرا أيضًا:
الأربعاء المقبل.. لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تدخل حيز التنفيذ
كانت هذه تفاصيل خبر 6 مزايا للمعلمين بلائحة الوظائف التعليمية الجديدة.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.