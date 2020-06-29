6 مزايا للمعلمين بلائحة الوظائف التعليمية الجديدة.. تعرف عليها

عددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهم المزايا والمحفزات في لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة، والتي تهدف إلى خلق بيئة تعليمية ذات جودة عالية وطابع تنافسي إيجابي.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها بتويتر، إنفوجرافًا، بينت من خلاله مزايا اللائحة التعليمية الجديدة التي يبدأ تطبيقها بعد غد الأربعاء (1 يوليو 2020)، وتشمل:

أولًا: التطوير المهني للمعلمين، ثانيًّا: تحفيز المعلمين المتميزين بترقيات ترتبط بالأداء، ثالثًا: مكافأة مقطوعة لقائد المدرسة والوكيل والمشرف التربوي.

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رابعًا: الترقية لا تتطلب وجود وظيفة شاغرة، خامسًا: رتب جديدة مهنية بدلًا من المستويات، سادسًا: التدرج المهني مرتبط بالأداء وليس الحصول على مؤهل أعلى فقط.

وذكرت وزارة الموارد البشرية أنه بعد 40 عامًا من بقاء لائحة الوظائف التعليمية، تأتي خطوة التجديد محفزة ومعززة لخلق بيئة تعليمية ذات جودة مرتفعة.

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