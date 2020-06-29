أبرز التساؤلات حول لائحة الوظائف التعليمية

المادة (1):

ما الفرق بين (النصاب التعليمي) و (الحصص الصفية)؟

النصاب التعليمي: مجموع الحصص الصفية التي يجب على شاغلي الوظائف التعليمية أداؤها خلال أيام العمل الأسبوعية.

الحصص الصفية: الحصص التدريسية التي يخلف شاغلو الوظائف التعليمية بتدريسها خلال أيام العمل الأسبوعية ضمن الخطة الدراسية المعتمدة لمناهج التخصص في المراحل الدراسية بالمدرسة.

المادة (1):

هل يتضمن تعريف (وكيل المدرسة) المعلم المكلف تكليفا داخليا من قائد المدرسة، وليس بقرار من إدارة التعليم؟

لا، لابد أن يكون الوكيل مكلفا تكليفا رسميا حسب التشكيلات المدرسية مادة (19) ، والاستثناء الوارد في المادة (20).

المادة (1):

ماهي الوظائف والمسميات التي تندرج تحت مسمی معلم مساعد ومعلم؟

يندرج تحت مسمى (مساعد معلم) شاغلو المستويات - الأول والثاني والثالث - الذين يمارسون مهام مساندة لمهنة التعليم، في حين يندرج تحت مسمى (معلم) شاغلو تلك المستويات الذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة.

المادة (4):

هل يلزم مساعد المعلم بنصاب تعليمي؟

لا يلزم مساعد المعلم بنصاب تعليمي، وتكون ساعات العمل بما لا يتجاوز ساعات العمل اليومية المقررة للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية، وبما يتوافق مع ساعات عمل الجهة التي يعمل بها.

المادة (4):

هل التخصص التربوي شرط لمزاولة مهنة التعليم؟

يراعى في ذلك شروط التعيين الواردة في نظام الخدمة المدنية، فيكون التعيين ابتداء على الوظائف الخاضعة لهذه اللائحة على رتبة (معلم ممارس) على النحو التالي:

أ- يعين على الدرجة الأولى من المستوى الأول الحاصل على شهادة جامعية غير تربوية

ب- يعين على الدرجة الثانية من المستوى الأول الحاصل على شهادة جامعية تربوية أو شهادة جامعية غير تربوية إضافة إلى دبلوم تربوي لا تقل مدته عن عام دراسي واحد.

ج- يعين على الدرجة الثالثة من المستوى الأول الحاصل على شهادة الماجستير، ويعين على الدرجة الرابعة من المستوى نفسه الحاصل على شهادة الدكتوراه.

المادة (4):

هل تعيين محضري المختبرات بشهادة جامعية يكون على رتبة (معلم ممارس) أم على رتبة (مساعد معلم)؟

يتم تعيين من يقوم بمهام مساعد معلم برتبة (معلم مساعد) حتى وإن كان يحمل مؤهلا جامعية.

المادة (5) فقرة (أ):

هل يشمل التعيين على رتبة (معلم ممارس) جميع المتقدمين لشغل الوظيفة دون النظر إلى سنوات الخبرة السابقة لهم؟

التعيين يتم حسب المؤهل الذي يحمله المتقدم لشغل الوظيفة، أما فيما يتعلق بالخبرات السابقة فتدخل ضمن المفاضلة بين المتقدمين.

مادة (7) فقرة (1):

هل يعين على رتبة (مساعد معلم) حملة البكالوريوس عند الحاجة؟ ومن يحدد هذه الحاجة؟

نعم، ويتم تحديد الحاجة وفقا للضابط الذي يتم الاتفاق عليه بين وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية، الخدمة المدنية سابقا.

المادة (9) فقرة (5):

هل يحق للوزارة تكليف المعلم بأعمال إدارية وتنظيمية داخل المدرسة، إضافة إلى نصابه التعليمي؟

نصت المادة (9) فقرة (5) من اللائحة على ما يلي: يلتزم شاغلو الوظائف التعليمية بالمشاركة في التخطيط والتصميم والبناء والتقويم للتعليم والتعلم وإدارة برامج وفعاليات الأنشطة الطلابية والمشاركة في عمليات التطوير المهني، وما يكلف به من أعمال إدارية وتنظيمية داخل المدرسة.

المادة (10):

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هل الانتقال من رتبة (معلم ممارس) إلى رتبة (معلم متقدم) تكون لمن لديه رصيد سابق في الخدمة؟

نعم، يتم الانتقال من رتبة (معلم ممارس) إلى رتبة (معلم متقدم) من خلال تحقيق اشتراطات الترقية الواردة في المادة (10).

المادة (10) فقرة (1):

هل يمكن أن يحصل المعلم على رتبة (معلم خبير) بعد استيفاء كافة شروط الحصول على الرتبة دون المرور برتبة (معلم متقدم) ؟

لا، أشارت المادة (1) إلى جواز الترقية من الرتبة التي يشغلها إلى الرتبة التي تليها مباشرة.

المادة (10) فقرة (2):

هل يشترط البقاء مدة سنتين بعد التسكين للحصول على الترقية؟

لم تتم الإشارة في المادة (10) إلى شرط البقاء في رتبة التسكين مدة سنتين، وإنما يشترط أن يمضي في الرتبة التي تمت ترقيته إليها مدة لا تقل عن سنتين قبل النظر في ترقيته مرة أخرى.

المادة (25):

ما هي اشتراطات الانتقال من مستوی إلى مستوى أعلى في الرتبة نفسها؟

ينقل الموظف المشمول باللائحة من المستوى الذي يشغله إلى المستوى الذي يليه مباشرة في الرتبة نفسها بالشرطين الآتيين: أن يحصل على جميع العلاوات السنوية في المستوى المثبت عليه، ويمضي في الدرجة الأخيرة منه مدة لا تقل عن سنة، ويستبعد من هذه المدة مدة الغياب التي لا يصرف راتبه عنها.

ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير (جيد) أو ما يعادله.

المادة (10):

معلم تم تسكينه على رتبة (معلم ممارس) ثم اختبر الرخصة وحصل على متطلبات رتبة (معلم خبير) ، هل ينقل لرتبة (معلم خبير) مباشرة أم يلزمه المرور برتبة (معلم متقدم)؟

يلزمه المرور برتبة متقدم أولا، حيث أشارت المادة (10) إلى جواز الترقية من الرتبة التي يشغلها إلى الرتبة التي تليها مباشرة.

المادة (10):

هل جميع من يحقق شروط الترقية للمرتبة التالية تتم ترقيته بشكل مباشر؟

نعم (في حال طلبه للترقية).

المادة (24) فقرة (2):

هل يمكن لمن لديه بكالوريوس ووصل إلى آخر درجة في رتبة (معلم خبير) أن يحصل على زيادة سنوية بمقدار آخر علاوة تقاضاها على تلك الرتبة؟

لا، الحكم الوارد في المادة (24) فقرة (2) يقتصر على حملة الماجستير فما فوق.

المادة (26):

من يشغل وظيفة (مساعد معلم) هل يشمله شرط الحصول على الرخصة المهنية للاستمرار العلاوة السنوية؟

الرخصة المهنية متطلب لجميع المشمولين باللائحة ما عدا من يشغل وظيفة مساعد معلم.

المادة (28):

ما مصير بدل الخطر لمعلمي الكيمياء للمرحلة الثانوية ؟

هذا البدل غير متأثر باللائحة.

المادة (35):

وفقا للفقرتين (1) من المادة (35) هل تخفيض المدد المطلوب إمضاؤها قبل النقل إلى اللائحة - لمن كان يحمل مؤهلا لا يقل عن الشهادة الجامعية - تعني أن خمس سنوات تصبح سنتين ونصف السنة؟

نعم، تعني خفض المدة إلى سنتين ونصف السنة.