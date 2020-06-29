شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 2363 حالة تعافي جديدة وإصابة 3943 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم أن الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا بلغ 3,943 حالة ، و حالات التعافي 2,363 ، اما حالات الوفيات الجديدة فقد بلغ 48 وفاة .

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