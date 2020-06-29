شكرا لقرائتكم خبر عن 125 مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

رصدت أمانة المنطقة الشرقية أمس 125 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد 19 في الأسواق والمراكز التجارية ، و87 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية ، بالإضافة إلى أربع مخالفات تتعلق بتكدس في سكن العمالة وذلك خلال 1100 رقابية صحية نفذتها الفرق الرقابية بالأمانة ، وخمس جولات مشتركة مع عدد من الجهات ذات الاختصاص .

وتابعت الأمانة خلال جولاتها تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والبلدية والبروتوكولات الخاصة بالتدابير والاحترازت في الأسواق المركزية التجارية ، لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة من أجل بيئة صحية وآمنة .