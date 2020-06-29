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125 مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية

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رصدت أمانة المنطقة الشرقية أمس 125 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد 19 في الأسواق والمراكز التجارية ، و87 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية ، بالإضافة إلى أربع مخالفات تتعلق بتكدس في سكن العمالة وذلك خلال 1100 رقابية صحية نفذتها الفرق الرقابية بالأمانة ، وخمس جولات مشتركة مع عدد من الجهات ذات الاختصاص .

وتابعت الأمانة خلال جولاتها تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والبلدية والبروتوكولات الخاصة بالتدابير والاحترازت في الأسواق المركزية التجارية ، لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة من أجل بيئة صحية وآمنة .

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