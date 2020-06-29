شكرا لقرائتكم خبر عن 125 مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وتابعت الأمانة خلال جولاتها تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والبلدية والبروتوكولات الخاصة بالتدابير والاحترازت في الأسواق المركزية التجارية ، لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة من أجل بيئة صحية وآمنة .
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