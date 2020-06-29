شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بتشكيل عصابي ارتكب 26 سرقة في ينبع والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة المدينة المنورة القبض على تشكيل عصابي ارتكب 26 حادثة سرقة بينبع. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شرطة محافظة ينبع من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( ثمانية مواطنين في العقد الثاني من العمر ومقيم من جنسية عربية)، تورطوا بارتكاب ( 26) حادثة سرقة من محلات تجارية ومدارس مغلقة وسكن العمالة ودرجات نارية، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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