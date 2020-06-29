شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 5 آلاف متر تعديات في الحسينية بمكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المهندس الزهراني بأن التعديات تمثلت في إقامة أحواش وأسوار بطرق غير نظامية، مشيراً بأن أصحابها لا يملكون مستمسكات شرعية، وعلى ذلك أزيلت إزالةً كلية ، مؤكداً بأن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة .
وأكد أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة جميع الأحياء والمخططات السكنية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات .
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