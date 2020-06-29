شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 5 آلاف متر تعديات في الحسينية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الضبط الإداري تعديات على أراضٍ بيضاء بمخطط الحسينية وبمساحة إجمالية بلغت 5,000 آلاف متر مربع، حيث باشرت الآليات أعمال الإزالة بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة وبمتابعة رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبد العزيز بن حمدان الزهراني و تمت إزالة الإحداثيات العشوائية وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

وأوضح المهندس الزهراني بأن التعديات تمثلت في إقامة أحواش وأسوار بطرق غير نظامية، مشيراً بأن أصحابها لا يملكون مستمسكات شرعية، وعلى ذلك أزيلت إزالةً كلية ، مؤكداً بأن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة .

وأكد أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة جميع الأحياء والمخططات السكنية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات .