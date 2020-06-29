شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 37 ألف متر مكعب نفايات وأنقاض بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

رفعت بلدية محافظة القطيف خلال شهر نحو ٣٧٦٧٧م٢ من النفايات والأنقاض مجهولة المصدر كالأخشاب والأثاث ومخلفات البناء وما شابهها مما يترك في الساحات أو الطرق في الأحياء المذكورة. وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد الحسيني أن البلدية تبذل كل جهودها وإمكانياتها حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين من خلال استنفار جميع طاقاتها البشرية والآلية، حيث قامت خلال شهر شوال المنصرم برفع كميات كبيرة من الأنقاض والنفايات الصلبة بلغت ٣٧٦٧٧ م2 تشمل النفايات ذات الحجم الكبير من مخلفات الأشجار والأثاث والأنقاض ومخلفات البناء والحفريات وغيرها، بالإضافة الى ٣٧٢٩١ طنا من النفايات المنزلية، كما تم كسح وتنظيف ٨١٨ ساحة، وغسل وتطهير ٨٧٠٥ براميل ٤٢٣٩ حاوية كما تم صيانة ٥٤٨ حاوية.

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