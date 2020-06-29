السعودية | استعراض الخيول العربية يطلق صيف السعودية "تنفس" بالطائف

شكرا لقرائتكم استعراض الخيول العربية يطلق صيف السعودية "تنفس" بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - امتطى 20 فارساً جواده، ليقدموا عروض الخيل العربية في الطائف، إعلاناً لعودة الحياة الطبيعية في السعودية، والتي جاءت ضمن فعاليات صيف السعودية "تنفس".

العروض التي نظمها مركز الجعيد للفروسية بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف أمس، بجوار منتزه الردف الوطني، استعرض فيها الفرسان مهاراتهم في ركوب الخيل عبر تشكيلات مختلفة أبرزت الاعتزاز بالتراث، من بينها استعراض مهارات الالتقاط من على الأرض بسرعة فائقة، وتنويم الخيل، والاستعراض بالراية السعودية مع تحية للجمهور، إلى جانب العديد من العروض الأخرى التي يتميز بها الفارس السعودي.

وتم في ختام الاستعراض تنظيم مسيرة تفاعل معها الحضور، بعنوان "شكراً أبطال الصحة"، وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلونها خلال هذه المرحلة التي تمر بها السعودية وجميع بلدان العالم بسبب جائحة كورونا.

وتعتبر الطائف إحدى أهم وجهات برنامج وزارة السياحة لهذا الصيف، لما تتميز به من أجواء معتدلة وحدائق كبيرة ومرتفعات الهدا والشفا.