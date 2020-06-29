إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 29 يونيو 2020 02:22 مساءً - ‏29 دقيقة مضت أخبار السعودية 45 زيارة

قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للترفيه، وذلك بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

ونصّ القرار الذي نشرته جريدة “أم القرى” اليوم الجمعة على تعديل الفقرة المذكورة من تنظيم الهيئة العامة للترفيه، لتكون بالنص الآتي: “عدد لا يقل عن ثلاثة يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وتُحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً على اقتراح من المجلس”.