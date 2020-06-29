، الكويت تسجّل حالتي وفاة بكورونا و582 إصابة خلال 24 ساعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة": ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 45524

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل 582 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 45524، وتم تسجيل حالتي وفاة؛ إثر اصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 350.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ"كونا": إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح "السند" أن حالات الإصابة الـ582 السابقة تضمنت 319 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 54.81 في المائة و263 لغير الكويتيين بنسبة 45.19 في المائة. وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع (158 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(136 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(115 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(88 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(85 حالة بمنطقة العاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت بواقع 25 في منطقة سعد العبدالله و24 صباح السالم و21 القصر و20 الصباحية و18 السالمية و17 تيماء. وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 145 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8861 حالة. وعن مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ 24 ساعة الماضية 70 شخصاً بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية، والتأكد من خلوّ جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوماً في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي ابتداءً من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي. وبين "السند" أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 3504 مسحات.

وأشار إلى أن مجموع عدد الفحوص بلغ 382842 فحصاً.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصياً بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات، وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 36313 حالة بعد تعافي 819 إصابة خلال الساعات الأربع وعشرين ساعة.الكويت فيروس كورونا الجديد