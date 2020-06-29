، تفكيك شبكة استخباراتية تركية تنفذ اغتيالات شمال سوريا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضم 6 أشخاص اعتقلوا في مدن مختلفة.. والتحقيق متواصل

تمكنت قوى الأمن الداخلي في شمال شرق سوريا، استناداً إلى معلومات استخبارية، من تفكيك واعتقال عناصر شبكة استخبارات تركية تضم ستة أشخاص.

وبحسب وكالة أنباء هاوار"الكردية"، فإن عناصر شبكة المخابرات الذين اعتقلوا في مدن مختلفة في شمال وشرق سوريا اتهموا بمعرفة مكان وجود قادة القوات الديمقراطية السورية ومعرفة منسقي قوى الأمن الداخلي والقيام بأنشطة استخبارية خاصة بين الشباب وترويج المخدرات والدعارة.

وأفادت المعلومات بأن التحقيقات متواصلة مع أعضاء الشبكة الاستخباراتية، وهم كل من المدعوين "جاني، وشيلان علي أحمد، وأيمن بدر الدين أحمد، وعلى نجيب عمر، وحسن عبدالحميد مراد ومهاد هادي حسو".

وسبق أن كشفت قناة "ZDF" الألمانية، في مطلع الشهر الجاري، عن وجود 8 آلاف شخص يعملون لصالح الاستخبارات التركية في ألمانيا.

وتمثل هدف شبكة الاستخبارات المضبوط عناصرها في تجنيد عملاء وتنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات في شمال البلاد.

وفي فترات سابقة، اعتقلت قوى الأمن الداخلي عناصر وعملاء المخابرات التركية خلال عمليات مختلفة في العديد من مدن شمال وشرق سوريا. فالدولة التركية التي تحتل المنطقة وترتكب مختلف أشكال الإبادة والتغيير الديمغرافي بدأت في الآونة الأخيرة بتصعيد النشاطات الاستخباراتية.

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