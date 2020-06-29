شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الصحة: كورونا قد ينتقل عن طريق العين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وزارة الصحة أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يتنقل عن طريق لمس العين.
وأضافت، عبر حسابها الصحة 937 بموقع تويتر، أن الفيروس يمكن أن ينتقل بطرق أخرى، ومنها عن طريق رذاذ العطاس.
وأكدت أن الفيروس يمكن أن ينتقل أيضا من خلال رذاذ السعال من الشخص المصاب، أو لمس الأسطح والأشياء الملوثة بالفيروس.
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