شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ المنيع: ترك صلاة الجمعة والجماعة خوفا من كورونا لا ضرر منها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، بأن حكم ترك صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد خوفًا من عدوى فيروس كورونا، لا ضرر منها حيث نصت فتوى هيئة كبار العلماء بجواز الصلاة بالبيت، وذلك ردا على إستفسار أحد المواطنين.

وأوضح الشيخ المنيع، بأنه لا ضرر من ترك صلاة الجماعة بسبب كورونا ، وفقًا لفتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص، والتي نصت على جواز الصلاة بالبيت لمن يخشى انتقال العدوى له أو نقل العدوى إلى الآخرين.

وتابع الشيخ المنيع بأن الفيروس سريع العدوى والانتشار، وأن تجنبه يأتي متوافقًا مع الهدي النبوي؛ حيث أمرنا الرسول الكريم بالفرار من المجذوم، وعدم دخول بلدة أو الخروج منها إذا أصابها الوباء.