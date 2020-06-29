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شكرا لمتابعة خبر عن صورة قديمة تجمع الملك سعود مع ملك الأردن وعدد من الأمراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثقت صورة قديمة الملك سعود بن عبدالعزيز مع الملك طلال بن عبدالله، ملك الأردن، ومعه ابنه الملك حسين خلال زيارته إلى الرياض، في 10 نوفمبر 1951م.
وظهر في الصورة الشيخ عبدالرحمن الطبيشي، والشيخ يوسف ياسين، و الملك خالد، والأمير محمد بن سعود الكبير ، والأمير بندر بن عبدالعزيز رحمهم الله، وأنجال الأمراء.
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