شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزارة النقل تعبر عن شكرها لأبطال مواجهة كورونا بطريقة مبتكرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عبرت وزارة النقل عن شكرها ،وإمتنانها للأبطال من رجال الأمن والممارسين الصحيين بتزيين الطريق الدائري بعبارة "شكرًا لأبطالنا" وذلك تقديرا لما بذلوه من جهد وتضحيات في مواجهة فيروس كورونا المستجد ، والذي أسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها.

وتعد الحملة استشعارًا للدور الفعال لمن هم على خط الجبهة الأول للتصدي لهذا الوباء العالمي، وما واجهوه من تحديات خلال هذه الجائحة، وللمساهمين في حفظ سلامة وأمن المواطن والمقيم على أراضي المملكة.

والجدير بالذكر أن عددًا من الجهات الحكومية قد بادرت بالمشاركة في الحملة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم "شكرًا لأبطالنا".