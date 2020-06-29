شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الجراد يجتاح بعض مناطق أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):وثق أحد المواطنين، اليوم الاثنين، كميات كبيرة من الجراد وهى تجتاح مناطق في محافظة أبها.
وأكد المواطن، في مقطع فيديو، أن أعداد الجراد تكاد تصل لملايين وتتطاير في الهواء، وبعضها مستقر على الأرض.
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