شكرا لمتابعة خبر عن أهم مزايا النسخة الجديدة للائحة الوظائف التعليمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجماعية أهم المزايا والمحفزات في لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة. أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجماعية أهم المزايا والمحفزات في لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة. وذكرت الوزارة أن النسخة الجديدة تهدف إلى خلق بيئة تعليمية ذات جودة عالية وطابع تنافسي إيجابي، وتتمثل أهم المزايا والمحفزات بها فيما يلي: 1-التطوير المهني للمعلمين 2-تحفيز المعلمين المتميزين بترقيات ترتبط بالاداء Advertisements 3-الترقية لا تتطلب وظيفة شاغرة 4-رتب جديدة مهنية بدلاً من المستويات 5-مكافأة مقطوعة لقائد المدرسة والوكيل والمشرف التبروي 6-التدرج المهني مرتبط بالأداء وليس الحصول على مؤهل أعلى فقط

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