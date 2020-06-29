شكرا لمتابعة خبر عن إيران تقف وراء الأسلحة المستخدمة في مهاجمة المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مصدر بالمملكة، اليوم الاثنين، أنه تمت مصادرة عدد كبير من شحنات الأسلحة الإيرانية المرسلة إلى مليشيات الحوثي، مؤكدًا أن إيران تقف وراء أسلحة استخدمت في مهاجمة المملكة.

وفي السياق نفسه، أوضح المصدر، أن التقرير الأممي الأخير لم يتضمن جديدا بشأن سياسات إيران، لافتًا إلى أن إيران تسلح ميليشيات إرهابية في سوريا والعراق واليمن ولبنان.