بالصور.. أمن الحج والعمرة يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمسجد النبوي

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): تابعت ‏القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة بالمدينة المنورة، تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة تابعت ‏القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة بالمدينة المنورة، تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا في المسجد النبوي. وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن القوة تعمل على ضبط مخالفي الأنظمة، وعدم الالتزام بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو مايغطي الفم والأنف. Advertisements

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