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وزارة الصحة تقدم نصائح للسياح والمسافرين للوقاية من كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدّمت وزارة الصحة عدداً من النصائح للسياح والمسافرين للوقاية من كوفيد 19 تضمنت نصائح عند السفر ، وداخل السكن ، والأماكن الترفيهية المفتوحة مثل الشواطئ والحدائق ، الأماكن الترفيهية المغلقة ، وعند التسوق ، وفي المطعم ، والسينما ، ونصائح تتعلق بالتعامل عند خروج الأطفال .

وأوضحت الصحة عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته في حسابها الرسمي على تويتر وعبر منصتها التوعوية # عش بصحة على وجوب تجنب الآخرين والاتصال بـ 937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض (كحة، حرارة، ضيق في التنفس) .

وأوصت الصحة بالحرص على لبس الكمامة ونظافة اليدين بغسلهما بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين الكحولي لمدة 20 ثانية .

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ونبهت الوزارة الجميع من تجنب المصافحة والعناق وعدم لمس العينين والأنف والفم مع أهمية الإلتزام بآداب السعال والعطاس بتغطية الفم والأنف بالمنديل والتخلص منه مباشرة واستخدام بطن المرفق ثم غسل اليدين ، وترك مسافة آمنة مع الآخرين لا تقل عن مترين ، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير .

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد أو زيارة عيادات تطمن التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الإتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من الخدمات التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

ويمكن الإطلاع على النصائح عبر الرابط التالي:  هنا  .

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