شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية تكشف الشكل العمراني لمدينة جدة منذ 100 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): كشفت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية التقطت للجانب الغربي من مدينة جدة ، والصورة تعود لأكثر من 100 عام. كشفت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية التقطت للجانب الغربي من مدينة جدة ، والصورة تعود لأكثر من 100 عام. وأظهرت الصورة القديمة التي نشرتها "دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها "تويتر"والتي يعود تاريخها 1332 هـ ، "1914" مـ الشكل العمراني للمدينة في العصور القديمة من خلال أحد البيوت التي رصدتها الصورة.

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