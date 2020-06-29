شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث وزارة التجارة يكشف أبرز طرق الاحتيال بالمتاجر الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، بأن أغلب طرق النصب والإحتيال الإلكترونية التي تشهدها الوزارة، تأتي من الحسابات التجارية المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا يكون لها سجل تجاري أو شهادات معروفة.

وأوضح الحسين من خلال مقطع فيديو،بأن تلك المواقع تتبع عدة أساليب لمحاولة إقناع المستهلك بأنها حقيقية وليست وهمية.

وبين متحدث وزارة التجارة بأن هذه الأساليب تشمل شراء متابعين وهميين، وشراء عمليات ريتويت وهمية، وانتقاء الصور الجذابة للمنتجات التي تغري المُستهلكين.