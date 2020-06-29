بالفيديو.. مناظر خلابة لمدائن صالح الأثرية بالمدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثق المصور محمد الطويل مقطع فيديو لمدائن صالح الأثرية في محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، من خلال تصوير جوي خلاب. وثق المصور محمد الطويل مقطع فيديو لمدائن صالح الأثرية في محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، من خلال تصوير جوي خلاب. وأظهر الفيديو ، منظراً خلاباً للبيوت المنحوتة في الجبال من الأعلى، كما ظهر توافد عدد من السياح على تلك المنطقة الأثرية.

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