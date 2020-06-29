شكرا لمتابعة خبر عن 12 وظيفة يجوز تمديد خدمة شاغليها حال بلوغهم سن التقاعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بالموافقة على جدولة الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد؛ حيث شملت وظائف السلك الدبلوماسي (سفير، ووزير مفوض)، ومفوضو الافتاء: شاغلو المراتب (14،15).

وتضمنت الفئات: الطيارون وأمناء المناطق ووكلاؤهم: بشرط ألا تقل مرتبة الوظيفة المطلوب تمديد خدمة شاغلها عن المرتبة 14، والخبراء والمستشارون والمهندسون بشرط ألا تقل مرتبة الوظيفة المطلوب التمديد خدمة شاغلها عن المرتبة 14 وأن تكون الفئة الوظيفية مرتبطة بالنشاط الأساسي للجهة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أمناء المراسم ومدراؤهم: بشرط ألا تقل الوظيفة المطلوب تمديد خدمة شاغلها عن المرتبة 11، والمحافظون ووكلاء المحافظين ورؤساء المراكز ووكلاء الإمارات، قصاصو الأثر ومنفذو القصاص ورؤسائهم، رؤساء الدوريات والخويا ورؤسائهم.

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وضمت: الحراس المتلازمين (الزوج وزوجته الذين يعملان في مدارس البنات عند بلوغ أحدهما السن النظامية ولم يبلغ الاخر هذه السن ويجوز للوزير المختص تمديد خدمة الطرف الذي بلغ سن التقاعد لمدة سنة أو اكثر حتى يصل مجموع خدمة الطرف الاخر القدر الذي يتيح له الحصول على معاش تقاعدي لتتم احالتهما معا على ألا يتجاوز سن الخامسة والستين.

وأشار القرار، أنه إذا بلغ السن المشار اليها قبل بلوغ خدمات الطرف الاخر القدر الذي تستحق عنه معاشا تقاعديا وفقا لنظام التقاعد المدني جاز للوزير المختص إبقاه في عمله بعد احالته على التقاعد وذلك حتى استحقاق الطرف الاخر معاشا تقاعديا أو بلوغ أحدهما سن السبعين أيهما أقرب.

وأوضح أنه يعامل كالأتي: التعاقد معه على وظيفة شاغرة مشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور إن توفرت لديه مؤهلاتها وشروطها أو التعاقد مع على بند الرواتب المقطوعة (البند 105 ) في حدود البند المعتمد.