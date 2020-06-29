شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة تسود أجواء الجوف والحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الجوف والحدود الشمالية.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل، العويقيلة، طريف؛ فيما تبدأ من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساءً.
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