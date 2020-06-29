شكرا لمتابعة خبر عن وفاة رئيس الجالية اليمنية بالمملكة بعد إصابته بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):تسبب الفيروس المستجد في وفاة رئيس الجالية اليمنية بمنطقة حائل والمنطقة الشمالية عضو المجلس التنسيقي الأعلى للجالية اليمنية في المملكة، عبدالهادي مصلح الغزالي، أمس الأحد عن عمر يناهز 68 عامًا.
وكان عبدالهادي الغزالة قد قدم إلى المملكة عام 1973، حيث عمل في بداياته مدرسا في مدارس الرياض، وبعدها بعامين ترك التدريس ليتجه للعمل الحر في المقاولات بمنطقة حائل، والتي نجح فيها ببناء العديد من المنازل في المنطقة.
وفي السياق نفسه، وقع الاختيار عليه قبل أكثر من 30 عاما رئيسا للجالية اليمنية بمنطقة حائل والمنطقة الشمالية، وهو عضو بالمجلس التنسيقي الأعلى للجالية اليمنية بالمملكة.
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