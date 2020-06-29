شكرا لمتابعة خبر عن نجاح استئصال ورم بالمنظار في مستشفى الملك فهد بالهفوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن فريق جراحة الكلى والمسالك البولية في مستشفى الملك فهد بالهفوف من إجراء عملية استئصال ورم بالغدة الكظرية "بحجم 8 سم x 6سم"، بواسطة المنظار الجراحي، دون الحاجة للشق الجراحي التقليدي، وقد تكللت العملية بالنجاح - ولله الحمد - ، حيث خرج المريض بعد يومين من إجراء العملية معافى وهو بحالة صحية جيدة.

وتعد العملية من أوائل العمليات من نوعها على مستوى المنطقة باستخدام المناظير الحديثة التي تتميز بدقتها العالية وتساعد في تقليل آلام ما بعد العملية وسرعة عودة المريض لحياته الطبيعية.

يذكر أن مستشفى الملك فهد بالهفوف حقق كثير من الإنجازات النوعية، ويتوافر به جميع التخصصات الرئيسة وبعض التخصصات الفرعية وعدد من المراكز المتخصصة، ويجري سنوياً ما يربو عن (5400) عملية جراحية.