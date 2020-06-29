شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح تفاصيل حالات الدفع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالات الدفع التي تظهر في حساب المستفيد.

وقال حساب المواطن، أن من بين تلك الحالات "لا توجد" وهي تعني أن إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع من الصرف، أما الحالة "مرفوضة" فهي تعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد بسبب أن حساب المستفيد البنكي وقت الإيداع لم يكن نشطًا.

وأشار إلى أن حالة "تحت الإجراء للصرف" فتعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء؛ بينما الحالة "في الانتظار" تعني أن المبلغ معلق بسبب أن الحساب البنكي للمستفيد غير صحيح، بينما "مدفوعة" تعني أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.