شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يطالب بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏طالب مجلس الشورى يطالب - في قرار أصدره اليوم الاثنين - بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون بناءً على الدراسات التي أٌنجزت في هذا المجال.

وأوضح المجلس، أنه على هيئة الإذاعة والتلفزيون أن تولي التدريب في مجالات عملها الفني مزيداً من العناية، وأن تقوم بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير الفنية العالمية؛ فضلًا عن الإسراع في تحقيق استقلالها التام، وتطوير لوائحها الداخلية بما يتناسب مع المهام والأهداف المناطة بها.

وأكد أن على الهيئة تحديد احتياجاتها التي تمكنها من تحقيق المنافسة وتجويد المحتوى ورفع الإنتاجية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أن على هيئة الإذاعة والتلفزيون دراسة تطوير منصة لخدمة الفيديو حسب الطلب لبث برامجها بالتوازي مع البث التلفزيوني التقليدي تماشياً مع تطورات المستقبل.