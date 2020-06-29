شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» توضح الفئة المشمولة بمبادرة «عودة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، عن الفئة المشمولة بمبادرة عودة، مؤكدة أنها تخص المقيمين النظاميين فقط، مشترطة موافقة دولهم على عودتهم.
وقالت الجوازات من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوين تويتر، أن مبادرة (عودة) متاحة الآن فقط للمقيمين النظاميين، لافتة إلى أن قبول طلبات عودة المقيمين إلى بلدانهم، مرهون بموافقة الدول بالسماح باستقبال رعاياها.
وأوضحت أن بعدها تقوم الجهات المعنية بالمباشرة بإجراءات الحجز والتواصل مع المقيم الراغب في العودة إلى بلده، وذلك ردًا على عدة استفسارات تناولت رغبة مقيم غير نظامي في العودة إلى بلده.
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات» توضح الفئة المشمولة بمبادرة «عودة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.