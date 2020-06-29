شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» توضح الفئة المشمولة بمبادرة «عودة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، عن الفئة المشمولة بمبادرة عودة، مؤكدة أنها تخص المقيمين النظاميين فقط، مشترطة موافقة دولهم على عودتهم.

وقالت الجوازات من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوين تويتر، أن مبادرة (عودة) متاحة الآن فقط للمقيمين النظاميين، لافتة إلى أن قبول طلبات عودة المقيمين إلى بلدانهم، مرهون بموافقة الدول بالسماح باستقبال رعاياها.

وأوضحت أن بعدها تقوم الجهات المعنية بالمباشرة بإجراءات الحجز والتواصل مع المقيم الراغب في العودة إلى بلده، وذلك ردًا على عدة استفسارات تناولت رغبة مقيم غير نظامي في العودة إلى بلده.