كلية الملك خالد العسكرية تفتح باب القبول لحملة الثانوية العامة.. تعرَّف على المواعيد والشروط

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية فتح باب التسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة اعتبارًا من الغد الثلاثاء، وحتى الأحد المقبل على مدار 24 ساعة.

وأوضحت كلية الملك خالد العسكرية على موقعها الإلكتروني أن فتح باب التسجيل يكون اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا من يوم الثلاثاء 09-11-1441هـ الموافق 30-06-2020م، وحتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم الأحد 14-11-1441هـ الموافق 05-07-2020م.

وتتضمن شروط القبول لحملة الثانوية، وفقًا لكلية الملك خالد العسكرية:

1- أن يكون المتقدم سعوديَّ الأصل والمنشأ يُستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2-حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحدٍّ شرعي أو في جريمة مخلَّة بالشرف والأمانة.

3-غير متزوج بأجنبية .

4-أن لا يقل عمر خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي بموجـب بطاقـة الهوية الوطنية عن 17 عامًا ولا يزيد عن 22 عامًا .

5-أن يتناسب طول المتقدّم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى «165 سم – 52 كجم» والحد الأعلى «188 سم - 95 كجم» .

6-يكون حاصلًا على شــهـادة الثانويـة العامة «العلوم الطبيعية - نظام مقررات مسار العلوم طبيعية» على أن لا يقل المعدّل التراكمي العام عــن «80 %»، ومن خريجي هذا العام 1441هـ «انتظام نهاري» ولا يقبل خريجـو الأعوام السابقة.

7-يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن 60 في اختبار القدرات، وحاصلًا على درجة لا تقل عن 60 في اختبار التحصيلي، الذي يعقده المركز الوطني للقياس.

8-أن يؤدي اختبار كفايات اللغة الإنجليزية ««STEP، الذي يعقده المركز الوطني للقياس، وسوف يتم سحب الدرجات آليًّا بالتنسيق مع المركز الوطني للقياس في حاله عدم توفرها خلال فترة التسجيل.

9-أن يجتاز جميع إجراءات القبول «المقابلة الشخصية، الاختبار التحريري، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية».

10-يجتاز الفحص الطبي ولايقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل، وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

وأكدت كلية الملك خالد العسكرية ضرورة الالتزام بتعليمات التسجيل التي تتمثل في:

1-يجب قراءة شروط القبول بعناية قبل البدء بالتسجيل.

2-التأكد من تفعيل حساب أبشر التابع لوزارة الداخلية الخاص بالطالب المتقدم.

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3-يفضل استخدام متصفح إنترنت إكسبلورر 8 فأعلى .

4-يفضل استخدام أجهزة الحاسب المكتبية في عملية التسجيل.

5-لا تتعدى عملية التسجيل مدة (6 دقيقة .

6-تجهيز صور من الماسح الضوئي للشهادة الثانوية، وصورة شخصية ملونة بالزي الوطني وخلفية بيضاء بحيث تكون صيغة الصورمن نوع jpg ولا يتعدى حجم الصورة الواحدة الـ800 كيلوبايت.

7-التأكد من تعبئة جميع الحقول وملاحظة الخانات المطلوبة «عرض نجمة حمراء بجانب الحقل تعني وجود أخطاء في البيانات المُدْخَلَة».

8-كتابة أحرف رمز التحقق المعروض باللغة الإنجليزية.

9-بعد ضغط زرّ التسجيل سوف يتم عرض رقم الطلب «عدم عرض رقم الطلب يعني عدم اكتمال عملية التسجيل».

10-سيتم إرسال رسالة نصية برقم الطلب على الجوال بعد إتمام عملية التسجيل.

11-سيسمح التعديل على البيانات المدخلة حتى نهاية فترة التسجيل عن طريق الموقع من خيار «تعديل بيانات التسجيل».

12-تعتبر تعبئة هذا الطلب غير ملزِمة للجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية.

13-تعبئة الحقول بالمعلومات المطلوبة ويتحمل المتقدم أي تبعات في حال تقديمه بيانات غير صحيحة.

وأكدت كلية الملك خالد العسكرية على موقعها الإلكتروني أنه لن يُنظَرَ في أيّ طلب غير مستوفٍ لشروط القبول والتسجيل.

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تعرف على تعليمات التسجيل وشروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية

توضيح من كلية الملك خالد العسكرية بخصوص فتح باب القبول