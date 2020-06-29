بالصور.. رفع نجفة باب الرحمة بالمسجد النبوي واستبدال توصيلاتها الكهربائية

قامت وكالة شؤون المسجد النبوي، باستبدال جميع التمديدات الكهربائية لـ«نجفة» باب الرحمة ورفعها إلى المستوى المناسب.

وأوضحت وكالة شؤون المسجد النبوي –عبر تويتر- أن النجفة يُقَدَّرُ وزنها بـ١٨٠٠ كيلو جرام وقطرها ٣٦٠ سم، وتاريخ تركيبها تقريبًا قبل ٣٠ عامًا.

يُذكر أن المسجد النبوي يوجد به 85 بابًا منها 29 بابًا لدخول النساء، أما الأبواب الرسمية فهي 10 فقط، وهي: السلام والرحمة وجبريل والنساء والصديق وعبدالعزيز وعثمان بن عفان والمجيدي وعمر بن الخطاب وسعود.

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وبقية الأبواب عبارة عن مداخل تابعة للأبواب الرئيسة؛ لذا تم منحها أرقامًا دون إطلاق أسماء عليها.

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