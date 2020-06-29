عبر رسائل مجهولة المصدر
حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي من أساليب وطرق جديدة للاحتيال على الحسابات المالية تم رصدها مؤخرًا، وذلك عن طريق إرسال رسائل احتيالية بزعم أنها صادرة عن المؤسسة.
وقالت، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني: رصدت مؤسسة النقد العربي السعودي عددًا من الرسائل الاحتيالية التي يُزعم بأنها صادرة عن المؤسسة، وقد تبين أن تلك الرسائل تطلب من العملاء تحديث معلومات حساباتهم لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة ورقابتها؛ وذلك من خلال التواصل مع أرقام هواتف لا تعود إلى المؤسسة ولا إلى المؤسسات المالية.
وأكدت «ساما» حرصها التام على حماية عملاء المؤسسات المالية، محذرة من خطورة الاستجابة لتلك الرسائل مجهولة المصدر؛ حيث إن منسوبي المؤسسة لا يطلبون من العملاء الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات لغرض تحديثها.
وأشارت إلى أنَّ تحديث بيانات ومعلومات الحسابات يتم عن طريق القنوات الرسمية للمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها، وليس عن طريق المؤسسة ذاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر «ساما» تُحذر عملاءها من أساليب جديدة للاحتيال على الحسابات المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.