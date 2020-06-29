«أمانة القصيم» تغلق 21 منشأة وتصادر 8 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة

أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة 21 منشأة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، كما صادرت أكثر من 8 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفذت أمانة المنطقة أكثر من 14 ألف جولة لمراقبة ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن الأعمال الرقابية متواصلة ومكثفة بهذا الاتجاه على مستوى المنطقة، بهدف المحافظة على سلامة الجميع وتطبيق جميع التدابير والبروتوكولات المعتمدة للمرحلة الحالية.

وأشار إلى أن الجولات الرقابية نتج عنها إصدار أكثر من 1200 مخالفة وإشعار على المنشآت المخالفة، وضبط 16 مخالفة تكدّس في الأسواق المركزية ومساكن العمال و30 مخالفة للتدابير الصحية.

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