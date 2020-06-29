لتحسين متطلبات الفحص الزكوي والضريبي .. مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة و«المحاسبين القانونيين»

وقّعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية لـ«المحاسبين القانونيين»؛ لوضع إطار عمل للتعاون بين الهيئتين في سبيل تعزيز امتثال المكلفين في المملكة لمتطلبات تقديم الإقرار الزكوي والضريبي.

وتهدف المذكرة إلى التعاون في الزيارات الميدانية لمكاتب المحاسبة القانونية، بما يتوافق مع متطلبات الفحص الزكوي والضريبي لدى هيئة «الزكاة والدخل» ومتطلبات برنامج مراقبة جودة الأداء المهني لدى هيئة «المحاسبين القانونيين».

وشملت بنود المذكرة أيضًا حَثَّ مكاتب المحاسبة القانونية للمشاركة في دورات تخصصية وورش تعريفية تعقدها هيئة الزكاة والدخل، كما ستقدّم هيئة «المحاسبين القانونيين» دورات تدريبية وورش عمل متخصصة إلى منسوبي «هيئة الزكاة والدخل» ولشرائحهم المستهدفة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة، التي سيمتد العمل بها على مدى ثلاث سنوات، في إطار التعاون بين الهيئة العامة للزكاة والدخل والجهات الحكومية الأخرى؛ لتحسين متطلبات الفحص الزكوي والضريبي، وتعزيز امتثال المكلفين بما يصدر عن الهيئة من تعليمات وضوابط ذات صلة بجباية الزكاة وتحصيل الضرائب في المملكة.

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