يمتد العمل بها 3 سنوات
وقّعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية لـ«المحاسبين القانونيين»؛ لوضع إطار عمل للتعاون بين الهيئتين في سبيل تعزيز امتثال المكلفين في المملكة لمتطلبات تقديم الإقرار الزكوي والضريبي.
وتهدف المذكرة إلى التعاون في الزيارات الميدانية لمكاتب المحاسبة القانونية، بما يتوافق مع متطلبات الفحص الزكوي والضريبي لدى هيئة «الزكاة والدخل» ومتطلبات برنامج مراقبة جودة الأداء المهني لدى هيئة «المحاسبين القانونيين».
وشملت بنود المذكرة أيضًا حَثَّ مكاتب المحاسبة القانونية للمشاركة في دورات تخصصية وورش تعريفية تعقدها هيئة الزكاة والدخل، كما ستقدّم هيئة «المحاسبين القانونيين» دورات تدريبية وورش عمل متخصصة إلى منسوبي «هيئة الزكاة والدخل» ولشرائحهم المستهدفة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة، التي سيمتد العمل بها على مدى ثلاث سنوات، في إطار التعاون بين الهيئة العامة للزكاة والدخل والجهات الحكومية الأخرى؛ لتحسين متطلبات الفحص الزكوي والضريبي، وتعزيز امتثال المكلفين بما يصدر عن الهيئة من تعليمات وضوابط ذات صلة بجباية الزكاة وتحصيل الضرائب في المملكة.
اقرأ أيضًا:
6 خطوات لتعديل إقرار ضريبة الدخل بعد موافقة مجلس الوزراء
بالفيديو.. «الزكاة والدخل» توضح السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة
بالفيديو.. «الزكاة والدخل» تعلن موقف العقار الخاص من «القيمة المضافة»
كانت هذه تفاصيل خبر لتحسين متطلبات الفحص الزكوي والضريبي .. مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة و«المحاسبين القانونيين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.