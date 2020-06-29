السعودية | انخفاض سعر النفط عند 40.26 دولاراً

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انخفاض سعر النفط عند 40.26 دولاراً والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:20 مساءً, 29 يونيو 2020 م المناطق - الرياض انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.76 بنساً عند 40.26 دولاراً أمريكياً للبرميل، وذلك بسبب تراجع الطلب في ظل المخاوف من موجة انتشار ثانية لفيروس كورونا المستجد.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 1.64 % أو ما يعادل 0.63 سنت، عند 37.86 دولاراً أمريكيا للبرميل.

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