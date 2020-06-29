بدء القبول في الدبلومات التطبيقية بـ جامعة الملك خالد

2020-06-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

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بدأت جامعة الملك خالد أمس الأحد في استقبال طلبات القبول للراغبين والراغبات في دراسة الدبلومات التطبيقية المصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام الجامعي القادم 1442هـ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة على الرابط https://dcsce.kku.edu.sa/ar/Diplomas وذلك في عدد من البرامج والتخصصات في مدينة أبها وعدد من مقرات الجامعة في المحافظات.

وأوضحت جامعة الملك خالد أن استقبال الطلبات إلكترونيًّا يستمر حتى نهاية ذي الحجة المقبل.

وشملت الدبلومات تخصصات التسويق الإلكتروني والإدارة المكتبية وإدارة الموارد البشرية والعلاقات العامة ونظم المعلومات والبرمجة التطبيقية والمحاسبة والسلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة الأمنية والتحرير والسكرتارية وريادة الأعمال وأنظمة الإنترنت الذكية وصيانة الحاسب الآلي وشبكات الحاسب الآلي.

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