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سلطنة عُمان تسجل 910 إصابات جديدة بـ كورونا
إجمالي الإصابات يرتفع لـ 39.060 حالة
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجلت سلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 910 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .
وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم الاثنين، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 39.060 إصابة.
بينما بلغ إجمالي الوفيات 169 حالة وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 22.422 حالة.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.
وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.
وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.
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