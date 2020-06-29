الغموض يكتنف “مطعم الطائرة” في أبها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 29 يونيو 2020 12:14 مساءً - ‏17 ثانية مضت أخبار السعودية 1 زيارة

ما زال الغموض يكتنف المشروع السياحي “مطعم الطائرة” في مدينة أبها، حيث إن المشروع ما زال معلقا ومرتبطا بما يقرره أحد المستثمرين.

وكان مسئول في أمانة عسير قد أعلن أن استثمار الطائرة كمطعم سيكون بيد مستثمر ، مؤكدا أنه المناسب لها، فيما ظهر الإهمال حول موقع المطعم الذي انبعثت منه روائح كريهة من مردم النفايات علي مساحة كبيرة قرب الجيل ، كما تصدر أصوات الكلاب من كل جهة حوله، حسبما نشرت “عكاظ “.

جدير بالذكر أن الطائرة من نوع جاميو ” 747 ” في المشروع المتعثر الذي انطلق من المدينة المنورة ، وكان الفنيون قد استغرقوا أسابيع لتفكيك الطائرة قبل نقلها إلي مدينة أبها عبر الشاحنات .