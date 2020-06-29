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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدّسة وعددٍ من محافظات المنطقة.
وتشمل الحالة محافظة الكامل والجموم والخرمة وبحرة وخليص وعرفات ومنى والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة العاصمة المقدّسة
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 12:37 PM
تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدّسة وعددٍ من محافظات المنطقة.
وتشمل الحالة محافظة الكامل والجموم والخرمة وبحرة وخليص وعرفات ومنى والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
، "الأرصاد" تنبّه من نشاط للرياح والأتربة على العاصمة المقدّسة ،
المصدر : الخليج 365
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