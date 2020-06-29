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قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح: إن الشركة -المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- أجرت عدة مبادرات وصفقات؛ لضمان استقرار الأسعار وتوفر المنتجات الأساسية لدى المستهلك المحلي خلال جائحة كورونا.
وأوضح "الرميح" أن الأهداف الاستراتيجية لـ"سالك"، تتمثل في تحقيق أكثر من 50% من معدل تغطية الواردات لجميع السلع التي تم تحديدها كسلع استراتيجية متوافقة مع استراتيجية الأمن الغذائي للمملكة.
وبيّن -وفق ما نقله موقع "أرقام"- أن إجمالي الأراضي التي تديرها الشركة، ارتفع من 60 ألف هكتار إلى 400 ألف هكتار، كما تَضَاعف حجم الإنتاج الزراعي خصوصًا القمح؛ إذ بلغ إجمالي الإنتاج في العام 2019 نحو 290 ألف طن مقارنة بـ55 ألف طن في 2018.الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني سالك
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 12:25 PM
إجمالي الأراضي التي تديرها الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات ارتفع لـ400 ألف هكتار
قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح: إن الشركة -المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- أجرت عدة مبادرات وصفقات؛ لضمان استقرار الأسعار وتوفر المنتجات الأساسية لدى المستهلك المحلي خلال جائحة كورونا.
وأوضح "الرميح" أن الأهداف الاستراتيجية لـ"سالك"، تتمثل في تحقيق أكثر من 50% من معدل تغطية الواردات لجميع السلع التي تم تحديدها كسلع استراتيجية متوافقة مع استراتيجية الأمن الغذائي للمملكة.
وبيّن -وفق ما نقله موقع "أرقام"- أن إجمالي الأراضي التي تديرها الشركة، ارتفع من 60 ألف هكتار إلى 400 ألف هكتار، كما تَضَاعف حجم الإنتاج الزراعي خصوصًا القمح؛ إذ بلغ إجمالي الإنتاج في العام 2019 نحو 290 ألف طن مقارنة بـ55 ألف طن في 2018.
، رئيس "سالك": عقدنا عدة صفقات لضمان استقرار أسعار السلع في المملكة خلال الجائحة ،
المصدر : الخليج 365
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